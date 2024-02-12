В Украину приехала команда МВФ. Начинается подготовка к четвертому траншу

Заместитель европейского директора МВФ приехала в Киев. В конце недели начнутся дискуссии в рамках третьего просмотра кредитной программы

Фото: Минфин

Украина и Международный валютный фонд начнут переговоры о выделении четвертого транша в рамках кредитной программы расширенного финансирования (EFF) в конце этой недели. Перед этим встречи с представителями власти Украины проведет команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора европейского департамента МВФ, рассказал в комментарии журналистам постоянный представитель фонда Ваграм Степанян.

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Переговоры с участием Рамакришнан будут касаться целей экономической политики власти Украины и вызовов, стоящих перед экономикой Украины.



Команда МВФ 13 февраля также примет участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ. На этой встрече будут говорить о приоритетах усиления возможностей Украины и поддержки со стороны МВФ этой задачи.

После этих встреч 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями власти Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра поддерживаемой МВФ программы расширенного финансирования.

Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года, второй транш в размере $890 млн – в конце июня.

11 декабря МВФ одобрил Украине третий транш в рамках кредитной программы, его размер тоже составил $900 млн.

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