Готівковй долар подешевшав. Курси валют в банках

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У понеділок, 25 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 6 коп. і склав 37,53 грн. Курс продажу знизився на 5 коп. до 38,11 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,85 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 42,06 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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