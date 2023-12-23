Фінансової катастрофи у січні не буде, в України є надходження — Гетманцев

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Фінансової катастрофи у січні не буде, Україна має надходження допомоги за різними напрямками. Про це заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Він розповів, скільки Україна отримала останнім часом фінансової допомоги.

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На підтримку державного бюджету та фінансування видатків з нього, зокрема соціальних, на підтримку сфер освіти, охорони здоров’я та інших:

- 1,5 млрд євро останнього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у рамках програми 2023 року;

- $1,34 млрд (тиждень тому) від Світового банку (фінансування забезпечено Японією, Швейцарією та США);

- $900 млн позики від Уряду Японії через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE);

На проєкти відновлення:

- 150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від ЄС у рамках двосторонньої угоди про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)";

- 99,6 млн євро допомоги від ЄІБ на реконструкцію близько 200 об'єктів у 18 областях

- $52,4 млн гранту Японії в рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

На зміцнення та захист стабільної роботи енергосистеми:

- 150 млн євро від ЄБРР для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону;

- Італія приєднається до ініціативи ЄБРР, додавши 10 млн євро грантових коштів до згаданих 150 млн євро;

ще 88,5 млн євро від Німеччини для Фонду підтримки енергетики України.

Військова підтримка:

- 240 млн євро спільного шведсько-данського пакету військової допомоги (БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90, запчастини, боєприпаси);

- 106 млн євро військової допомоги від Фінляндії (вже 21 пакет, зміст традиційно не розкривається).

Маємо ще 102 млн євро багатопрофільної підтримки від Нідерландів (гуманітарні потреби, розмінування, відновлення інфраструктури, підтримка енергетики).

"Це рішення про допомогу і кошти, які вже передані Україні протягом лише останнього тижня. Тож "зрада" скасовується, продовжуємо працювати і наближати нашу Перемогу", – написав Гетманцев.