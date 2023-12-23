Финансовой катастрофы в январе не будет, у Украины есть поступления — Гетманцев

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Финансовой катастрофы в январе не будет, у Украины есть поступление помощи по разным направлениям. Об этом заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Он рассказал, сколько Украина получила в последнее время финансовой помощи.

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В поддержку государственного бюджета и финансирование расходов из него, в частности социальных, в поддержку сфер образования, здравоохранения и других:

– 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы 2023 года;

– $1,34 млрд (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);

– $900 млн ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);

На проекты восстановления:

– 150 млн евро безвозвратной финансовой помощи от ЕС в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)";

– 99,6 млн евро помощи от ЕИБ на реконструкцию около 200 объектов в 18 областях

– $52,4 млн гранта Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

На укрепление и защиту стабильной работы энергосистемы:

– 150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона;

– Италия присоединится к инициативе ЕБРР, добавив 10 млн евро грантовых средств к упомянутым 150 млн евро;

еще 88,5 млн евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины.

Военная поддержка:

– 240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи (БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы);

– 106 млн евро военной помощи от Финляндии (уже 21 пакет, содержание традиционно не раскрывается).

Есть еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные потребности, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).

"Это решение о помощи и средствах, которые уже переданы Украине в течение последней недели. Поэтому "зрада" отменяется, продолжаем работать и приближать нашу Победу", – написал Гетманцев.