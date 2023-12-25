Наличный доллар подешевел. Курсы валют в банках

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В понедельник, 25 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составил 37,53 грн. Курс продажи снизился на 5 коп. до 38,11 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 37,85 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 42,06 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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