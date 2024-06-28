Готівковий долар у банках знову подешевшав

Курси долара та євро в банках знижуються

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У п’ятницю, 28 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 6 коп. і складає 40,32 грн. Курс продажу знизився на 5 коп. до 40,85 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,75 грн, максимальний – 40,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 41 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 2 коп. і становить 43,17 грн. Курс продажу зменшився на 1 коп. до 43,97 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,35 грн, максимальний – 43,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,77 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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