Наличный доллар в банках снова подешевел

Курсы доллара и евро в банках снижаются

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 28 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 6 коп. и составляет 40,32 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 40,85 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,75 грн, максимальный – 40,55 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составляет 43,17 грн. Курс продаж уменьшился на 1 коп. до 43,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,35 грн, максимальный – 43,55 грн. Для продажи минимальный курс – 43,77 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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