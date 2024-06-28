Самый маленький банк Украины добровольно ушел с рынка

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк отозвал банковскую лицензию самого маленького банка Украины – Альпари Банка. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

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Такое решение приняло правление НБУ в четверг, 27 июня, на основании ходатайства, поданного Альпари Банком.

Единственный акционер АО "Альпари Банк" Бахтари Хедаятоллах еще 12 декабря 2023 года принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица, а с 14 мая банк больше не работает.

Это девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Альпари Банк – самый маленький банк страны с чистыми активами в 193,4 млн грн (0,0066% активов системы) по состоянию на 1 января 2024 года. Почти все средства были вложены в депсертификаты НБУ – 160,2 млн грн. 100% акций банка принадлежат гражданину Украины Бахтари Хедаятоллаху, проживающему в ОАЭ.