Іноземна валюта дешевшає: Курси валют НБУ на понеділок

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 21 жовтня курс гривні відносно долара виріс на пів копійки і становить 41,2308 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подорожчала на 7 коп. і становить 44,7272 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 18 жовтня, склав 41,04 грн, курс продажу – 41,52 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 44,57 грн, для продажу – 45,29 грн.