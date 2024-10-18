Іноземна валюта дешевшає: Курси валют НБУ на понеділок
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 21 жовтня курс гривні відносно долара виріс на пів копійки і становить 41,2308 за 1 долар.
Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта подорожчала на 7 коп. і становить 44,7272 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 18 жовтня, склав 41,04 грн, курс продажу – 41,52 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 44,57 грн, для продажу – 45,29 грн.
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