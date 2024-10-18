Иностранная валюта дешевеет: Курсы валют НБУ на понедельник
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 21 октября, курс гривни по отношению к доллару вырос на пол копейки и составляет 41,2308 за 1 доллар.
Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта подорожала на 7 коп. и составляет 44,7272 за 1 евро.
Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 18 октября, составил 41,04 грн, курс продажи – 41,52 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,57 грн, для продажи – 45,29 грн.
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