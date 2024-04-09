Іноземна валюта подорожчала. Курси валют у банках

Курс долара зріс на 10 копійок, курс євро – на 12

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 9 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 10 коп. і становить 38,85 грн. Курс продажу збільшився на 7 коп. до 39,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,2 грн, максимальний – 39,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,19 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 12 коп. і становить 42,07 грн. Курс продажу зріс на 7 коп. до 42,85 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,2 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,49 грн, а максимальний – 43,05 грн.

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