Иностранная валюта подорожала. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 10 копеек, курс евро – на 12

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 9 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10 коп. и составил 38,85 грн. Курс продаж увеличился на 7 коп. до 39,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,2 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 39,19 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 42,07 грн. Курс продаж вырос на 7 коп. до 42,85 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,2 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,49 грн, а максимальный – 43,05 грн.

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