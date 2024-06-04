Курс долара почав знижуватись. Готівкові курси валют

Курс долара опустився на 9 копійок, курс євро – на 2

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 4 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 9 коп. і становить 40,38 грн. Курс продажу знизився на 8 коп. до 41,01 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,9 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,89 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро зменшився на 2 коп. і становить 43,83 грн. Курс продажу не змінився – 44,71 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,95 грн, максимальний – 44,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,45 грн, а максимальний – 45 грн.

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