Курс долара знизився. Готівкові курси валют

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У четвер, 5 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 9 коп. Курс купівлі складає 41,02 грн, курс продажу – 41,49 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,55 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,37 грн, максимальний – 41,6 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 3 коп. і становить 45,31 грн. Курс продажу впав на 1 коп. — до 46,04 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,4 грн, максимальний – 45,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,89 грн, а максимальний – 46,3 грн.

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