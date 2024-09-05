Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

Фото: Spotify.com

В четверг, 5 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9 коп. Курс покупки составляет 41,02 грн, курс продажи – 41,49 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,37 грн, максимальный – 41,6 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 45,31 грн. Курс продаж упал на 1 коп. до 46,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,4 грн, максимальный – 45,65 грн. Для продажи минимальный курс – 45,89 грн, а максимальный – 46,3 грн.

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