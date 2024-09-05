К программе государственного кешбэка присоединились более 600 производителей
К государственной программе "Национальный кешбэк" присоединились уже более 600 производителей, которые зарегистрировали в системе 63 000 товаров. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
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"На момент запуска программы девять торговых сетей уже насчитали кешбэк, еще около 40 в процессе присоединения", – отметила Свириденко.
По состоянию на среду, 4 сентября, украинские банки выпустили 288 000 карт, на которые будут начисляться компенсация по госпрограмме.
- 2 сентября в Дие начался бета-тест Национального кешбэка.
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- 20 августа Кабмин запустил программу кешбэка 10% за покупку украинских товаров.