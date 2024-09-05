К программе государственного кешбэка присоединились более 600 производителей

За два дня с начала тестирования Национального кешбэка в программе зарегистрировали 63 000 товаров

Фото: Depositphotos

К государственной программе "Национальный кешбэк" присоединились уже более 600 производителей, которые зарегистрировали в системе 63 000 товаров. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"На момент запуска программы девять торговых сетей уже насчитали кешбэк, еще около 40 в процессе присоединения", – отметила Свириденко.

По состоянию на среду, 4 сентября, украинские банки выпустили 288 000 карт, на которые будут начисляться компенсация по госпрограмме.