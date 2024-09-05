До програми державного кешбеку приєдналися понад 600 виробників

За два дні з початку тестування Національного кешбеку в програмі зареєстрували 63 000 товарів

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До державної програми "Національний кешбек" долучилися вже понад 600 виробників, які зареєстрували в системі 63 000 товарів. Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"На момент запуску програми дев'ять торговельних мереж уже нарахували кешбек, ще десь близько 40 у процесі приєднання", – зазначила Свириденко.

Станом на середу, 4 вересня, українські банки випустили 288 000 карток, на які нараховуватимуть компенсацію за держпрограмою.