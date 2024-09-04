Потребители смогут самостоятельно выбирать е-гривню или наличные – глава Нацбанка

Гривня (Фото: Despositphotos)

Национальный банк Украины проведет открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни (электронная форма гривни, эмитентом которой является Национальный банк). Впрочем, в любом случае, ее использование будет добровольным.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Мы продолжили исследование и сейчас планируем провести еще один пилот – открытое тестирование с реальными пользователями и участниками рынка для определения целесообразности широкомасштабного выпуска е-гривни в Украине. Прежде всего, где она может использоваться, – в розничных платежах, особенно тех, что связаны с программированностью платежных операций", – сказал он.

Андрей Пышный также добавил, что в случае выпуска е-гривня будет дополнением к наличной и безналичной форме нацалюты, а не их заменой. Пользователи смогут самостоятельно, без ограничений выбирать, как производить расчеты: наличной или безналичной, в том числе цифровой.

"Принимать решения (о возможности введения в обращение цифровой гривни. – Ред.) будем в том числе с учетом результатов пилотного проекта Digital euro, учитывая четко определенный путь Украины в ЕС", – добавил он.

История цифровой гривни начинается с 2016 года. В 2018 году состоялся первый пилотный проект, он был закрытым, с ограниченным объемом эмиссии, количеством потребителей и операций.