Нацбанк о банкноте в 5000 грн: пока мы этого не планируем

Иллюстративное фото: НБУ

В Национальном банке сейчас не планируют выпускать банкноту номиналом в 5000 грн и проводить деноминацию мелкой монеты.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал Глава НБУ Андрей Пышный.

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодня существующие номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", – сказал он в ответ на вопрос: "Будет ли банкнота номиналом в 5000 гривен (условный эквивалент 100 долл. США)?".

Глава Нацбанка также отметил, что отказа от мелкой разменной монеты тоже не планируется.

"О деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет", – добавил он.