НБУ решил вывести из обращения купюры 500 грн старого образца со Сковородой слева

500 грн - Depositphotos

С 1 августа 2024 года Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 грн образца 2003–2007 годов. Их будут постепенно заменять банкнотами современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска, сообщила пресс-служба НБУ.

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Банкноты старого образца будут оставаться действительными платежными средствами, их не нужно специально обменивать.

Рассчитываться "старыми" 500-гривневыми банкнотами можно и дальше без ограничений.

"Главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот номиналом 500 гривен старого образца, которые уже почти 18 лет находятся в обращении, в том числе более восьми последних лет, одновременно с банкнотами современного поколения", – пояснили в Нацбанке.

Банкноты номиналом 500 грн несколько лет подряд остаются наиболее распространенными в наличном обороте. По состоянию на 1 июля их было 28,3% от общего количества в обращении.