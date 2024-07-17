Украинцы делают запас наличных из-за отключений света: в оборот добавилось 36 млрд грн

Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек

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В наличном обороте Украины находилось 800,9 млрд грн по состоянию на 1 июля 2024 года. Это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Темпы роста наличных денег в обращении в этом году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами. Традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги. Кроме того, перебои с энергопитанием стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег, объясняют в НБУ.

В наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 793,5 млрд грн, а также 14,7 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на 7,3 млрд грн.

На одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 181 платежная разменная и оборотная монета (на 1 января 2024 – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего – банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% соответственно).

Наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 пришелся на банкноты номиналом 1000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.

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