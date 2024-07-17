Українці роблять запас готівки через відключення світла: в обіг додалося 36 млрд грн

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У готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн станом на 1 липня 2024 року. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

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Темпи зростання готівки в обігу цього року залишаються невисокими і пов'язані насамперед із сезонними факторами. Традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку. Крім того, перебої з енергоживленням стимулюють громадян мати певний запас готівки, пояснюють у НБУ.

У готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 7,3 млрд грн.

На одного жителя України припадає 65 банкнот та 181 платіжна розмінна та обігова монета (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше у готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% відповідно).

Найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їхня кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 раза відповідно порівняно з початком цього року.

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