НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка зі Сковородою зліва

Купюри 500 грн зразка 2003–2007 років починають вилучати з обігу з 1 серпня

500 грн - Depositphotos

З 1 серпня 2024 року Національний банк починає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 грн зразків 2003–2007 років. Їх поступово замінюватимуть на банкноти сучасного покоління – зразка 2014 року та наступних років випуску, повідомила пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Розраховуватися "старими" 500-гривневими банкнотами можна й надалі без обмежень.

"Головна ціль такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління", – пояснили в Нацбанку.

Банкноти номіналом 500 грн кілька років поспіль залишаються найпоширенішими у готівковому обігу. Станом на 1 липня їх було 28,3% від загальної кількості в обігу.