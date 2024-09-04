Из золота весом в 0,5 кг: глава Нацбанка Пышный о самой дорогой украинской монете

Монета к Евро 2012. Фото: НБУ

В Украине самой дорогой монетой, отчеканенной на монетном дворе Национального банка, остается монета по случаю Чемпионата Европы по футболу "Евро-2012".

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Это была монета "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 г." из золота весом в 0,5 кг. Тираж ее чуть больше 100 штук. На момент выпуска она стоила около 350 000 грн. Сейчас на вторичном рынке, думаю, ее стоимость составляет несколько миллионов гривен", – сказал он в ответ на вопрос о наиболее ценной монете.

Сейчас самые дорогие монеты, которые продает магазин НБУ, – золотые, посвящены Босфору, Херсонесу, Острожской библии. Цена каждой – 117 227 грн при номинале 100 грн.