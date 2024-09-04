Із золота вагою в 0,5 кг: голова Нацбанку Пишний про найдорожчу українську монету

Монета до Євро 2012. Фото: НБУ

В Україні найдорожчою монетою, яку викарбували на монетному дворі Національного банку, залишається монета з нагоди Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".

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Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"Це була монета "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р." із золота вагою в 0,5 кг. Тираж її трохи більше ніж 100 штук. На момент випуску вона коштувала близько 350 000 грн. Зараз на вторинному ринку, думаю, її вартість становить кілька мільйонів гривень", – сказав він у відповідь на запитання про найбільш коштовну монету.

Зараз найдорожчі монети, які продає магазин НБУ, – золоті, присвячені Боспору, Херсонесу, Острозькій біблії. Ціна кожної – 117 227 грн за номіналу у 100 грн.