Із золота вагою в 0,5 кг: голова Нацбанку Пишний про найдорожчу українську монету
В Україні найдорожчою монетою, яку викарбували на монетному дворі Національного банку, залишається монета з нагоди Чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".
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Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова НБУ Андрій Пишний.
"Це була монета "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р." із золота вагою в 0,5 кг. Тираж її трохи більше ніж 100 штук. На момент випуску вона коштувала близько 350 000 грн. Зараз на вторинному ринку, думаю, її вартість становить кілька мільйонів гривень", – сказав він у відповідь на запитання про найбільш коштовну монету.
Зараз найдорожчі монети, які продає магазин НБУ, – золоті, присвячені Боспору, Херсонесу, Острозькій біблії. Ціна кожної – 117 227 грн за номіналу у 100 грн.
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