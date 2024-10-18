Курс євро впав на 12 копійок: Скільки коштує долар сьогодні

Які готівкові курси долара та євро у банках

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Скільки коштує долар

У п’ятницю, 18 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, не змінився і складає 41,04 грн. Курс продажу зріс на 1 коп. до 41,52 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зменшився на 9 коп. і становить 44,57 грн. Курс продажу впав на 12 коп. до 45,29 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становит 43,65 грн, максимальний – 45 грн. Для продажу мінімальний курс – також 45 грн, а максимальний – 45,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого опустився на 1 коп. і склав 10,08 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 10,64 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,29 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,45 грн, а максимальний – 11 грн.

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