Курс евро упал на 12 копеек: Сколько стоит доллар сегодня

Какие наличные курсы доллара и евро в банках

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Сколько стоит доллар

В пятницу, 18 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился и составляет 41,04 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 41,52 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составляет 44,57 грн. Курс продаж упал на 12 коп. до 45,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,65 грн, максимальный – 45 грн. Для продажи минимальный курс – также 45 грн, а максимальный – 45,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого опустился на 1 коп. и составил 10,08 грн. Курс продажи упал на 2 коп. до 10,64 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,29 грн. Для продажи минимальный курс – 10,45 грн, а максимальный – 11 грн.

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