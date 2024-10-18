Цены на золото обновили исторический максимум: что увеличивает спрос на драгоценный металл
В пятницу, 18 октября, цены на золото выросли до рекордно высокого уровня, продолжив многолетний "бычий" тренд. Об этом пишет Financial Times.
СправкаБычий тренд или бычий рынок – продолжительное и устойчивое увеличение цен активов.
Спотовые цены на золото выросли на 0,5% до $2 706 за тройскую унцию в начале торгов в Азии, впервые превысив отметку в $2 700.
Цены на золото растут с конца 2022 года, постоянно достигая новых исторических максимумов, потому что инфляция и геополитическая неопределенность увеличивают спрос на драгоценный металл.
Цены на биткоин, который некоторые инвесторы считают подобным золоту инструментом хеджирования, выросли на 1,8% – до $68 125 за монету.
- В апреле 2024 года золото стоило $2 400 за унцию.
- 20 августа золото выросло до более чем $2 560 за унцию.