Цены на золото обновили исторический максимум: что увеличивает спрос на драгоценный металл

Спотовые цены на золото выросли до $2 706 за тройскую унцию

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В пятницу, 18 октября, цены на золото выросли до рекордно высокого уровня, продолжив многолетний "бычий" тренд. Об этом пишет Financial Times.

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Справка Бычий тренд или бычий рынок – продолжительное и устойчивое увеличение цен активов. Бычий тренд или бычий рынок – продолжительное и устойчивое увеличение цен активов.

Спотовые цены на золото выросли на 0,5% до $2 706 за тройскую унцию в начале торгов в Азии, впервые превысив отметку в $2 700.

Цены на золото растут с конца 2022 года, постоянно достигая новых исторических максимумов, потому что инфляция и геополитическая неопределенность увеличивают спрос на драгоценный металл.

Цены на биткоин, который некоторые инвесторы считают подобным золоту инструментом хеджирования, выросли на 1,8% – до $68 125 за монету.