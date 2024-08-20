Цены на золото обновили исторический максимум

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Золото во вторник, 20 августа, выросло до более чем $2560 за унцию, что является новым рекордным максимумом. На максимуме за день декабрьские фьючерсы на драгметалл на товарной бирже Comex торговались по $2564,6, что на 0,9% выше цены закрытия прошлой сессии.

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Накануне, 19 августа, Bloomberg обратил внимание, что цена стандартного золотого слитка весом 400 унций впервые в истории превысила $1 млн. С начала 2024 года золото подорожало на 20%.

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Золото растет на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира и сильного спроса на надежные активы из-за геополитической напряженности.

Данные по недавней активности в США убедили рынки в том, что американский центральный банк находится на пороге снижения стоимости заимствований с более чем двадцатилетнего максимума, а традиционные драйверы роста цен на металлы снова выходят на передний план.

Инвесторы в золото "обычно более склонны думать, что Фредрезерв США будет более агрессивным на фронте денежно-кредитного регулирования", сказал Барт Мелек, глобальный руководитель товарной стратегии в TD Securities.

По его мнению, цены могут вырасти еще больше – до $2700 в ближайшее время.

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