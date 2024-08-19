Цены на золото корректируются на хороших новостях из США, но все еще наибольшие в истории

Спотовые цены на слитки снизились на 0,2% до 2503,10 долларов США за унцию

Золото. Коллаж Дмитренко Дарина (LIGA.net)

Цены на золото снизились в понедельник, но колебались вокруг исторического уровня в 2500 долларов США за унцию, сообщает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Золото несколько месяцев преследовало психологический уровень в 2500 долларов, и теперь, когда он был достигнут, мы видим определенную естественную фиксацию прибыли", — цитирует агентство Тима Уотерера, главного рыночного аналитика KCM Trade.

Спотовые цены (цены за товар с мгновенной доставкой) на золото упали на 0,2% до 2503,10 долларов США за унцию по состоянию на утро понедельника, 19 августа. Фьючерсы (цены за товар, который должны доставить в будущем) на золото США поднялись на 0,2% до 2541,50 долларов США.

Среди причин этого называют восстановление доверия к экономике США на фоне данных о высоких розничных продажах, более низкие данные по безработице вместе с умеренными данными об инфляции.

Трейдеры уверены, что ФРС США снизит ставки в следующем месяце, и сейчас внимание сосредоточено на размере понижения. Согласно инструменту CME FedWatch, они оценивают цены с вероятностью 75,5% понижения на 25 базисных пунктов.

Энтузиазм по поводу вероятного снижения процентной ставки Федеральным резервом США в сентябре подтолкнул слитки к историческому максимуму в 2509,65 долларов в пятницу. Это в сочетании с усилением геополитической напряженности и активными покупками центрального банка привело к тому, что в этом году слитки подорожали более чем на 20%.

Замедление экономики США, будущее снижение ставок, более низкая доходность, слабый доллар, постоянные геополитические риски и высокий спрос центрального банка будут способствовать росту золота в долгосрочной перспективе, сказал Кайл Родда, аналитик финансового рынка Capital.com.