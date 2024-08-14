В уничтоженной военной технике нашли 100 кг золота и почти 2 тонны серебра

Минобороны Украины с начала года получило 24,7 млн грн от переработки драгоценных металлов

Фото: EPA / SERGEY KOZLOV

Министерство обороны нашло 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины из уничтоженной военной техники. Об этом рассказал начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль.

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На площадках уничтоженной во время боевых действий техники и в воинских частях Вооруженных Сил Украины есть около 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов. Его перерабатывают специализированные частные перерабатывающие предприятия.

За семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн.

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Деньги от продажи драгметаллов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% золота и платиновых металлов идет в бюджет, 20% – в специальный фонд Минобороны для обеспечения потребностей ВСУ. Для серебра пропорция составляет 50 к 50.

Закупочные цены на драгоценные металлы в Украине по состоянию на середину августа 2024 установлены на таком уровне:

→ золото – 3245,51 грн за грамм;

→ серебро – 36,58 грн за грамм;

→ платина – 1232,22 грн за грамм.