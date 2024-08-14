У знищеній військовій техніці знайшли 100 кг золота і майже 2 тонни срібла

Міноборони України з початку року отримало 24,7 млн грн від перероблення дорогоцінних металів

Фото: EPA / SERGEY KOZLOV

Міністерство оборони знайшло 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини зі знищеної військової техніки. Про це розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль.

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На майданчиках знищеної під час бойових дій техніки та у військових частинах Збройних Сил України є близько 1000 тонн металолому з вмістом дорогоцінних металів. Його переробляють спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За сім місяців 2024 року Міноборони отримало від перероблення дорогоцінних металів 24,7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше ніж 18 млн грн.

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Гроші від продажу дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% золота та платинових металів іде до бюджету, 20% – до спеціального фонду Міноборони для забезпечення потреб ЗСУ. Для срібла пропорція становить 50 на 50.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали в Україні станом на середину серпня 2024 року встановлені на такому рівні:

→ золото – 3245,51 грн за грам;

→ срібло – 36,58 грн за грам;

→ платина – 1232,22 грн за грам.