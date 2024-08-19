Ціни на золото коригуються на тлі гарних новин зі США, але все ще найбільші в історії

Спотові ціни на зливки знизились на 0,2% до 2503,10 доларів США за унцію

Золото. Колаж - Дмитренко Дарина (LIGA.net)

Ціни на золото знизилися в понеділок, але коливалися навколо історичного рівня в 2500 доларів США за унцію, повідомляє агентство Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Золото кілька місяців переслідувало психологічний рівень у 2500 доларів, і тепер, коли його було досягнуто, ми бачимо певну природну фіксацію прибутку", — цитує агентство Тіма Вотерера, головного ринкового аналітика KCM Trade.

Спотові ціни (ціни за товар з миттєвим доставленням) на золото впали на 0,2% до 2503,10 доларів США за унцію станом ранок понеділка, 19 серпня. Натомість ф'ючерси (ціни за товар, який мають доставити в майбутньому) на золото США піднялися на 0,2% до 2541,50 доларів США.

Серед причин цього називають відновлення довіри до економіки США на тлі даних про високі роздрібні продажі, нижчі дані щодо безробіття разом із помірними даними про інфляцію.

Трейдери впевнені, що ФРС США знизить ставки наступного місяця, і зараз увага зосереджена на розмірі зниження. Згідно з інструментом CME FedWatch, вони аналізують ціни з імовірністю 75,5% зниження на 25 базисних пунктів.

Ентузіазм щодо ймовірного зниження процентної ставки Федеральним резервом США у вересні підштовхнув злитки до історичного максимуму 2509,65 долара у п'ятницю. Це у поєднанні з посиленням геополітичної напруженості та активними купівлями центрального банку призвело до того, що цього року злитки подорожчали більш ніж на 20%.

Уповільнення економіки США, майбутнє зниження ставок, нижча прибутковість, слабкий долар, постійні геополітичні ризики та високий попит центрального банку сприятимуть зростанню золота в довгостроковій перспективі, сказав Кайл Родда, аналітик фінансового ринку Capital.com.