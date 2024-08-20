Ціни на золото оновили історичний максимум
Золото у вівторок, 20 серпня, виросло до більш ніж $2560 за унцію, що є новим рекордним максимумом. На максимумі за день грудневі ф'ючерси на дорогоцінний метал на товарній біржі Comex торгувалися по $2564,6, що на 0,9% вище за ціну закриття минулої сесії.
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Напередодні, 19 серпня, Bloomberg звернув увагу на те, що ціна стандартного золотого зливка вагою 400 унцій вперше в історії перевищила $1 млн. З початку 2024 року золото подорожчало на 20%.
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Золото зростає на тлі очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики провідними центробанками світу та сильного попиту на надійні активи через геополітичну напруженість.
Дані щодо нещодавньої активності в США переконали ринки в тому, що американський центральний банк перебуває на порозі зниження вартості запозичень із більш ніж двадцятирічного максимуму, а традиційні драйвери зростання цін на метали знову виходять на передній план.
Інвестори в золото "зазвичай більш схильні думати, що Фредрезерв США буде агресивнішим на фронті грошово-кредитного регулювання", сказав Барт Мелек, глобальний керівник товарної стратегії в TD Securities.
На його думку, ціни можуть зрости ще більше – до $2700 найближчим часом.
- У квітні 2024 року золото подорожчало до $2400 за унцію через побоювання початку повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном. У травні після загибелі президента Ірану Ібрахіма Раїсі в авіакатастрофі ціна золота встановила новий рекорд – $2450,07. У липні ціна на золото на Нью-Йоркській товарній біржі досягла нового історичного максимуму $2482,29 за унцію.
- 10 червня Геологічна служба США заявила, що у світі закінчується золото, яке можна видобути. Нових родовищ майже не лишилося.
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