Ціни на золото оновили історичний максимум

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Золото у вівторок, 20 серпня, виросло до більш ніж $2560 за унцію, що є новим рекордним максимумом. На максимумі за день грудневі ф'ючерси на дорогоцінний метал на товарній біржі Comex торгувалися по $2564,6, що на 0,9% вище за ціну закриття минулої сесії.

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Напередодні, 19 серпня, Bloomberg звернув увагу на те, що ціна стандартного золотого зливка вагою 400 унцій вперше в історії перевищила $1 млн. З початку 2024 року золото подорожчало на 20%.

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Золото зростає на тлі очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики провідними центробанками світу та сильного попиту на надійні активи через геополітичну напруженість.

Дані щодо нещодавньої активності в США переконали ринки в тому, що американський центральний банк перебуває на порозі зниження вартості запозичень із більш ніж двадцятирічного максимуму, а традиційні драйвери зростання цін на метали знову виходять на передній план.

Інвестори в золото "зазвичай більш схильні думати, що Фредрезерв США буде агресивнішим на фронті грошово-кредитного регулювання", сказав Барт Мелек, глобальний керівник товарної стратегії в TD Securities.

На його думку, ціни можуть зрости ще більше – до $2700 найближчим часом.

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