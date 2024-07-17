Ціна золота оновила історичний максимум. Причина у США

До кінця року ціна унції золота може досягти $2500

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Ціна на золото на Нью-Йоркській товарній біржі досягла нового історичного максимуму в $2482,29 за унцію. Про це повідомляє CNBC.

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Золото почало дорожчати після коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла про можливе зниження облікової ставки у вересні. Зокрема, Павелл заявив, що ФРС не чекатиме, поки інфляція досягне цільового показника центрального банку у 2%, перш ніж почне скорочувати ставку.

У міру зниження відсоткових ставок золото стає більш привабливим, порівнюючи з активами з фіксованим доходом, такими як облігації.

За поточний рік золото вже втретє суттєво оновлює історичний ціновий максимум.

У квітні золото подорожчало до $2400 за унцію через побоювання початку повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном. У травні після загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі ціна золота встановила новий рекорд – $2450,07.

Високу ціну також підтримують регулярні закупівлі золота центральними банками.

До кінця року ціна унції золота може досягти $2500, прогнозують в Commonwealth Bank of Australia.

10 червня 2024 року Геологічна служба США заявила, що у світі закінчується золото, яке можна видобути. Нових родовищ майже не лишилося.

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