Золото подорожчало до історичного максимуму після загибелі президента Ірану
Ціна на золото досягла історичного максимуму $2450,07 за унцію через геополітичну напруженість на Близькому Сході, спричинену загибеллю президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіатрощі. Про це пише агентство Bloomberg.
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Попередній ціновий рекорд було зафіксовано на початку квітня на рівні $2400 за унцію.
Ще до авіатрощі золото стабільно дорожчало на тлі очікувань зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у вересні.
Подорожчання золота також пов'язане із купівлями центральних банків та стійким попитом на дорогоцінний метал на азійських ринках, уточнюють в агентстві.
З початку року ціна на золото зросла на 20%.
Крім золота, також різко подорожчало срібло — до максимуму з грудня 2012 року. Зростання ціни срібла пов'язане із загальним підвищенням попиту на метали, які використовуються в технологічному секторі.
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