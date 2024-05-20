Золото подорожчало до історичного максимуму після загибелі президента Ірану

З початку року ціна на золото зросла майже на 20%

Фото: depositphotos.com

Ціна на золото досягла історичного максимуму $2450,07 за унцію через геополітичну напруженість на Близькому Сході, спричинену загибеллю президента Ірану Ібрагіма Раїсі в авіатрощі. Про це пише агентство Bloomberg.

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Попередній ціновий рекорд було зафіксовано на початку квітня на рівні $2400 за унцію.

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Ще до авіатрощі золото стабільно дорожчало на тлі очікувань зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у вересні.

Подорожчання золота також пов'язане із купівлями центральних банків та стійким попитом на дорогоцінний метал на азійських ринках, уточнюють в агентстві.

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З початку року ціна на золото зросла на 20%.

Джерело: Bloomberg

Крім золота, також різко подорожчало срібло — до максимуму з грудня 2012 року. Зростання ціни срібла пов'язане із загальним підвищенням попиту на метали, які використовуються в технологічному секторі.

15 травня 2024 року бум штучного інтелекту спровокував рекордне зростання цін на мідь.

18 травня ціна срібла вперше за 10 років перевищила $30 за унцію: причини.

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