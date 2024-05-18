Ціна срібла вперше за 10 років перевищила $30 за унцію: причини

Зростання ціни на срібло відбувається на тлі високого попиту на цей метал

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Ціна срібла у п’ятницю, 17 травня, перевищила $30 за унцію вперше за понад десятиліття. Про це пише Bloomberg.

Ралі срібла відбувається на тлі зростання інтересу інвесторів, все більш сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого четвертого річного дефіциту ринку.

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Ралі цін прискорилося в п'ятницю. Дорогоцінний метал підвищився на 6,5% до $31,49 за унцію, що є найвищим показником з лютого 2013 року.

Загалом з початку року ціна на срібло зросла на 28%, зробивши його одним із найрезультативніших металів року.

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Bloomberg зазначає, що золото і срібло часто рухаються разом, оскільки обидва мають схожі макроекономічні та валютні властивості хеджування. Зараз, через рекордні закупівлі золота центральними банками, зростання інтересу роздрібних інвесторів у Китаї та очікування зниження процентних ставок у США, срібло також стало популярнішим. Хоча інвестори в біржові фонди, забезпечені сріблом, не проявили значного інтересу, фізичні продажі срібла зросли, особливо в сінгапурській компанії Silver Bullion Pte.

Срібло цінується як фінансовий актив, так і промисловий матеріал для технологій чистої енергії. Метал є ключовим складником сонячних панелей, і, згідно з даними Інституту срібла, у зв’язку зі значним зростанням галузі в цьому році використання металу досягне рекорду. На цьому тлі ринок уже четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, а цьогорічний дефіцит вважається другим за величиною в історії.

Між цінами на золото і срібло в останні роки утворився великий розрив. За історичними мірками срібло недооцінене до золота більш ніж на 50%.