Цена серебра впервые за 10 лет превысила $30 за унцию: причины

Рост цены на серебро происходит на фоне высокого спроса на этот металл.

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Цена серебра в пятницу, 17 мая, превысила $30 за унцию впервые за более чем десятилетие. Об этом пишет Bloomberg.

Ралли серебра происходит на фоне возрастающего интереса инвесторов, все более благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого четвертого годового дефицита рынка.

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Ралли цен ускорилось в пятницу. Драгметалл повысился на 6,5% до $31,49 за унцию, что является самым высоким показателем с февраля 2013 года.

В целом, с начала года цена на серебро выросла на 28%, сделав его одним из самых результативных металлов года.

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Bloomberg отмечает, что золото и серебро часто двигаются вместе, поскольку оба обладают схожими макроэкономическими и валютными свойствами хеджирования. Сейчас, из-за рекордных закупок золота центральными банками, роста интереса розничных инвесторов в Китае и ожидания снижения процентных ставок в США, серебро также стало популярнее. Хотя инвесторы в биржевые фонды, снабженные серебром, не проявили значительного интереса, физические продажи серебра выросли, особенно в сингапурской компании Silver Bullion Pte.

Серебро ценится как денежный актив, так и промышленный материал для технологий чистой энергии. Металл является ключевой составляющей солнечных панелей, и согласно данным Института серебра, в связи со значительным ростом отрасли в этом году использование металла достигнет рекорда. На этом фоне рынок уже четвертый год подряд испытывает дефицит, а дефицит этого года считается вторым по величине в истории.

Между ценами на золото и серебро в последние годы образовался большой разрыв. По историческим меркам серебро недооценено до золота более чем на 50%.