Золото подорожало до исторического максимума после гибели президента Ирана
Цена на золото достигла исторического максимума в $2450,07 за унцию из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вызванной гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован в начале апреля на уровне $2400 за унцию.
Еще до авиакатастрофы золото стабильно дорожало на фоне ожиданий снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в сентябре.
Подорожание золота также связано с покупками центральных банков и устойчивым спросом на драгоценный металл на азиатских рынках, уточняют в агентстве.
С начала года цена на золото выросла почти на 20%.
Помимо золота также резко подорожало серебро — до максимума с декабря 2012 года. Рост цены серебра связан с общим повышением спроса на металлы, которые используются в технологическом секторе.
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