Ціни на золото оновили історичний максимум: що збільшує попит на дорогоцінний метал

Спотові ціни на золото зросли до $2 706 за тройську унцію

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У п'ятницю, 18 жовтня, ціни на золото зросли до рекордно високого рівня, продовживши багаторічний "бичачий" тренд. Про це пише Financial Times.

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Довідка Бичачий тренд або бичачий ринок – тривале та стійке збільшення цін активів. Бичачий тренд або бичачий ринок – тривале та стійке збільшення цін активів.

Спотові ціни на золото зросли на 0,5% до $2 706 за тройську унцію на початку торгів в Азії, вперше перевищивши позначку $2 700.

Ціни на золото зростають з кінця 2022 року, постійно досягаючи нових історичних максимумів, бо інфляція та геополітична невизначеність збільшують попит на дорогоцінний метал.

Ціни на біткоїн, який деякі інвестори вважають подібним до золота інструментом хеджування, зросли на 1,8% – до $68 125 за монету.