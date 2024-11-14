Курс євро впав на 48 копійок. Який курс долара на завтра

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 листопада, курс гривні відносно долара виріс на 10 коп. і складає 41,2446 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта піднялась в ціні на 48 коп. і становить 43,4677 за 1 євро.

Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 14 листопада, склав 41,3413 грн. Курс євро – 43,9499 грн.