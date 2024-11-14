Курс євро впав на 48 копійок. Який курс долара на завтра
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 листопада, курс гривні відносно долара виріс на 10 коп. і складає 41,2446 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта піднялась в ціні на 48 коп. і становить 43,4677 за 1 євро.
Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 14 листопада, склав 41,3413 грн. Курс євро – 43,9499 грн.