Рубль знецінюється: пробив позначку 100 за долар
На міжнародному ринку Forex курс російського рубля опустився нижче позначки 100 за 1 долар. Котирування публікує Bloomberg.
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Востаннє долар коштував 100 рублів у серпні 2023 року.
Станом на 15:40 за Київським часом рубль дещо відіграв падіння та котирувався на рівні 99,6/$1.
Офіційний курс рубля, який щодня змінює Центробанк РФ, встановлено на 14 листопада на 97,9/$1.
У Росії курс рубля визначається не ринковими методами, а розрахунками Центробанку.
У червні США різко розширили санкції проти Росії, та під обмеження потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги. Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом та євро.
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