Рубль знецінюється: пробив позначку 100 за долар

Рубль тримався нижче 100/$1 понад рік

Фото: depositphotos.com

На міжнародному ринку Forex курс російського рубля опустився нижче позначки 100 за 1 долар. Котирування публікує Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Востаннє долар коштував 100 рублів у серпні 2023 року.

Станом на 15:40 за Київським часом рубль дещо відіграв падіння та котирувався на рівні 99,6/$1.

Джерело: Bloomberg

Офіційний курс рубля, який щодня змінює Центробанк РФ, встановлено на 14 листопада на 97,9/$1.

У Росії курс рубля визначається не ринковими методами, а розрахунками Центробанку.

У червні США різко розширили санкції проти Росії, та під обмеження потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги. Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом та євро.