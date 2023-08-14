Курс долара у Росії перевищив 100 рублів

Курс долара на Московській біржі у Росії в понеділок, 14 серпня, вперше з 23 березня 2022 року перевищив позначку 100 рублів.

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Падіння курсу рубля, який вже увійшов до трійки найслабших валют у світі, пов'язано зі скороченням профіциту поточного рахунку Росії – через дисбаланси в зовнішній торгівлі до країни надходить менше валюти, ніж раніше, тоді як внутрішній попит на неї зростає.

Зменшення надходжень валюти пов'язане як зі зменшенням фізичних обсягів експортних постачань, так і з погіршенням цінової кон'юнктури основних російських товарів. У той же час дефіцит балансу зовнішньої торгівлі послугами збільшився, зокрема завдяки пожвавленню закордонних поїздок російських громадян у зв'язку з початком туристичного сезону.

З початку серпня російська валюта вже втратила понад 7% своєї вартості до долара та євро, з початку ж поточного року – третину.