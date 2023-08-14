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Курс доллара в России превысил 100 рублей

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 09:12
Курс доллара в России превысил 100 рублей - Фото
Фото: depositphotos.com

Курс доллара на Московской бирже в России в понедельник, 14 августа, впервые с 23 марта 2022 превысил отметку 100 рублей.

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Падение курса рубля, уже вошедшего в тройку самых слабых валют в мире, связано с сокращением профицита текущего счета России – из-за дисбалансов во внешней торговле в страну поступает меньше валюты, чем раньше, тогда как внутренний спрос на нее растет.

Уменьшение поступлений валюты связано как со снижением физических объемов экспортных поставок, так и с ухудшением ценовой конъюнктуры основных российских товаров. В то же время дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился, в частности, благодаря оживлению заграничных поездок российских граждан в связи с началом туристического сезона.

С начала августа российская валюта уже потеряла более 7% своей стоимости к доллару и евро, с начала же текущего года – треть.

Андрей Водяный

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