Рубль обесценивается: пробил отметку 100 за доллар

Рубль держался ниже отметки 100/$1 больше года

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На международном рынке Forex курс российского рубля опустился ниже отметки 100 за 1 доллар. Котировки публикует Bloomberg.

В последний раз доллар стоил 100 рублей в августе 2023 года.

По состоянию на 15:40 по Киевскому времени рубль несколько отыграл падение и котировался на уровне 99,6/$1.

Источник: Bloomberg

Официальный курс рубля, который ежедневно меняет Центробанк РФ, установлен на 14 ноября на 97,9/$1.

В России курс рубля определяется не рыночными методами, а расчетами Центробанка.

В июне США резко расширили санкции против России и под ограничения попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр, отвечающий, в частности, за валютные торги. Мосбиржа сразу объявила, что со следующего дня прекращает торги по доллару и евро.