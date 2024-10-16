Украина откажется от расчета официального курса гривни к рублю

Национальный банк сформирует новую валютную корзину, где не будет валют России, Беларуси и Ирана

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Национальный банк планирует вскоре отказаться от расчета официального курса гривни к российскому рублю, а также некоторых других валют: беларуского рубля, иранского риала и пр. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Сейчас в Украине два перечня валют для расчета официального курса – ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

Нацбанк собирается сформировать из них одну ежедневную корзину, в которую будут входить валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.

Это приведет к тому, что в корзине останутся только 44 валюты, среди которых не будет рубля.

Также из валютной корзины выбывают валюты Беларуси, Алжира, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Марокко, Кыргызстана, Таджикистана, Туниса.

Вот какие валюты останутся:

Перечень будет корректироваться один раз в три года или чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.