Нацбанк планує змінити підхід до встановлення валютного курсу

Нацбанк планує встановлювати курс гривні до всіх іноземних валют лише щоденно

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Національний банк на зустрічі з найактивнішими учасниками грошового та валютного ринків презентував план переходу до одного – щоденного – кошика валют для встановлення офіційного курсу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зазначається, що на сьогодні діють два кошики – для щоденного та щомісячного встановлення.

Під час засідання Нацбанк представив підходи до розрахунку нового індикатора валютного ринку – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Розрахунок проводитиметься шляхом перемноження довідкового курсу долара та середнього значення котирувань BFIX долар США / євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Також учасники засідання обговорили зміни до методології розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів.

Очікується, що нова методологія відповідатиме методології розрахунку нового індикатора – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

Учасники засідання підтримали внесені пропозиції.