Нацбанк планирует изменить подход к установлению валютного курса
Национальный банк на встрече с самыми активными участниками денежного и валютного рынков презентовал план перехода к одной – ежедневной – корзине валют для установления официального курса. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что на сегодняшний день действуют две корзины – для ежедневного и ежемесячного установления.
В ходе заседания Нацбанк представил подходы к расчету нового индикатора валютного рынка – справочного значения курса гривни к евро по состоянию на 12:00. Расчет будет производиться путем перемножения справочного курса доллара и среднего значения котировок BFIX доллар США/евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00.
Также участники заседания обсудили изменения в методологии расчета официального курса гривни к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов.
Ожидается, что новая методология будет соответствовать методологии расчета нового индикатора – справочного значения курса гривни к евро на 12:00.
Участники заседания поддержали внесенные предложения.
- 11 июля стало известно, что Нацбанк изменил валютные ограничения. Они касаются бизнеса и волонтеров.
- НБУ также смягчил с 12 июля требования к срокам возврата аграриями валютной выручки.