НБУ дал время до конца года на продажу рублей, замороженных в украинских банках
Национальный банк временно, до конца 2024 года, разрешил клиентам банков продать находящиеся на их счетах российские или беларуские рубли. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.
Постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает какие-либо денежные операции с российским и беларуским рублем, но в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.
Условия осуществления таких операций:
→ если банки-нерезиденты (кроме российских, беларуских и подсанкционных банков), в которых открыты корреспондентские счета украинские банки, согласятся в одностороннем порядке конвертировать рубли в другую валюту;
→ продажа рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и беларуским рублям.
Эти изменения вступили в силу с 7 февраля.
- Нацбанк запретил банкам сделки с российскими и беларускими рублями сразу после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.