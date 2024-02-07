НБУ дал время до конца года на продажу рублей, замороженных в украинских банках

Фото: depositphotos.com

Национальный банк временно, до конца 2024 года, разрешил клиентам банков продать находящиеся на их счетах российские или беларуские рубли. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Внести рубли на банковские счета по-прежнему запрещено.

Постановление НБУ №18 от 24 февраля 2022 года запрещает какие-либо денежные операции с российским и беларуским рублем, но в ноябре 2023 года Верховная Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.

Условия осуществления таких операций:

→ если банки-нерезиденты (кроме российских, беларуских и подсанкционных банков), в которых открыты корреспондентские счета украинские банки, согласятся в одностороннем порядке конвертировать рубли в другую валюту;

→ продажа рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и беларуским рублям.

Эти изменения вступили в силу с 7 февраля.