НБУ дав час до кінця року на продаж рублів, заморожених в українських банках

Клієнтам українських банків, які мали рахунки в російських рублях, дозволили обміняти їх

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Національний банк тимчасово, до кінця 2024 року, дозволив клієнтам банків продати російські чи білоруські рублі, які є на їхніх рахунках. Про це регулятор повідомив на своєму сайті.

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Внести рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Постанова НБУ №18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем, але у листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для безготівкового продажу рублів.

Умови для здійснення таких операцій:

→ якщо банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;

→ продаж рублів може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів.

Ці зміни набрали чинності з 7 лютого.